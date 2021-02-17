Румунський тренер заявив, що "Брюгге" грає в агресивній манері та сповідує атакувальний футбол.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з бельгійським "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Слова тренера наводить офіційний сайт "Динамо".

"Що стосується тактичної моделі гри, "Брюгге" - дуже атакувальна команда. Фінансування в клубі на рівні, і "Брюгге" з кожним роком покращує свої якості, підписуючи гравців під свій атакувальний стиль гри", - зробив комплімент супернику Мірча.

На запитання журналіста чи погоджується він з тим, що це буде матч рівних команд, Луческу охоче погодився з цієї тезою:

"Напевно, це так, і в першу чергу, тому що зустрічаються два клуби, які є лідерами у своїх національних чемпіонатах. Якщо я не помиляюся, таких пар більше немає. Мені здається, наш поєдинок буде найрівнішим за силою серед усіх".

За словами румуна, "Динамо" мусить знайти баланс.

"Для нас дуже важливо зберегти рівновагу між атакою й обороною, враховуючи. що суперник грає у дуже агресивній, атакувальній манері. Важливо виходити з-під цього пресингу і використовувати вільні зони за спинами суперників", - вважає Мірча.

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Досвідчений тренер зазначив, що у загальну групу повернувся лише Ілля Забарний. Беньямін Вербич, Микита Бурда і Тудор Белуце поза основної обойми.

Також на запитання журналіста чи задоволений Луческу роботою на трансферному ринку, 75-річний наставник відповів:

"Ми добре підготувалися під час зборів, провели один матч в чемпіонаті, який додав мені оптимізму. Суперник провів багато ігор у своєму чемпіонаті, у цьому плані вони більш підготовлені, знаходяться в хорошому ігровому ритмі. Але все вирішиться в цих двох матчах".

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

У Лізі чемпіонів чемпіон Бельгії "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши у кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Перед грою суперник "Динамо" через коронавірус і дискваліфікацію залишився без головного тренера і ряду гравців.

"Динамо" відновило сезон перемогою над "Олімпіком" в УПЛ, а "Брюгге" відпочивав понад тиждень - матч чемпіонату проти "Шарлеруа" був перенесений.

Судити матч буде бригада арбітрів з Фінляндії на чолі з 42-річним Маттіасом Гестраніусом.

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Автор: Будрін Артем