Румунський тренер вважає, що воротар міг врятувати киян у моменті з пропущеним голом.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився своїми емоціями після зустрічі з бельгійським "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Слова тренера наводить dynamo.kiev.ua.

"Завдання було не пропустити, але, на жаль, ми пропустили м'яч якраз у той момент, коли ми грали в хороший футбол. Якби ми були прагматичніші в обороні, могли забити й другий м'яч на контратаці", - дав оцінку подіям Мірча.

"У "Брюгге" зараз кращий ігровий ритм, тому вони вигравали єдиноборства. Але загалом, гра була рівна. У них особливо не було моментів, але увесь час був тиск, особливо від Доста. Ми помилилися на кутовому, мені здається, воротар повинен був зіграти на виході", - вважає наставник.

"Нам бракувало сміливості, куражу. Напевно, не вистачило офіційних ігор. Наші гравці дуже часто помилялися, було багато дитячих втрат. Перестаралися з довгими передачами. У точності пасу і в перехопленнях бельгійці були сильніші. Матч-відповідь через тиждень. І ми вже добре знаємо - з ким. Треба добре підготуватися і зіграти у Брюгге краще", - сказав Луческу.

На запитання чи додасть обертів "Динамо" у Бельгії, румун не вагаючись сказав:

"Я упевнений в цьому. Мені незрозуміло, чому сьогодні була така боязнь, така скутість в русі".

На додаток, Луческу не став шукати виправдання та "відмазки". Він заявив:

"Погода хороша, поле хороше. Умови були однакові для суперників. Поле в дуже хорошому стані. Спасибі працівникам стадіону за це".

"Динамо" - "Брюгге": головне

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетиналися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Перед грою суперник "Динамо" через коронавірус і дискваліфікацію залишився без головного тренера і ряду гравців.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого на полі "Брюгге".

Найкращим гравцем першого поєдинку за версією Whoscored став Брендон Мехеле, який забив у ворота Георгія Бущана.

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Автор: Будрін Артем