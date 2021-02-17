Перенесення початку матчу пов'язане з прогнозом погоди.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге", який запланований на 18 лютого і пройде на "Олімпійському", перенесений на більш ранній час.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Спочатку стартовий свисток мав прозвучати о 19.55, проте час початок матчу перенесли на 17.00.

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Дане рішення було прийнято у зв'язку з прогнозом погоди на 18 лютого. Очікується, що після 20.00 температура може опуститися нижче 15 градусів за Цельсієм.

Старт о 17.00 дозволить футболістам зіграти за більш сприятливої температури.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

У Лізі чемпіонів чемпіон Бельгії "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо "пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Легіонер "Динамо" розповів про настрій взяти реванш у "Брюгге".

Перед грою суперник "Динамо" через коронавірус і дискваліфікацію залишився без головного тренера і ряду гравців.

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Автор: Антон Дудар