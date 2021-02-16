Кияни починають свій шлях у плей-офф другого за значимістю клубного турніру Європи.

Київське "Динамо" 18 лютого проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Брюгге.

На думку букмекерів, "Динамо" є фаворитом домашнього матчу.

Так, на перемогу киян дається коефіцієнт 2,55, на нічию - 3,40, а на перемогу "Брюгге" - 2,85.

У той же час букмекери вважають бельгійський клуб фаворитом на прохід в наступний етап за підсумками двох зустрічей.

На" Динамо" букмекери виставили коефіцієнт 2,41, а на "Брюгге" - 1,57.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

У Лізі чемпіонів чемпіон Бельгії "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Легіонер "Динамо" розповів про настрій взяти реванш у "Брюгге".

Перед грою суперник "Динамо" через коронавірус і дискваліфікацію залишився без головного тренера і ряду гравців.

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Автор: Антон Дудар