Філіп Клеман оригінально прокоментував результат жеребкування Ліги Європи.

Головний тренер "Брюгге" Філіп Клеман поділився своїми емоціями після жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якої бельгійському клубу належить зустрітися з "Динамо" Київ.

Слова Клемана наводить hln.be.

"Не найсексуальніший жереб. Ні з точки зору логістики, ні з точки зору суперника. До того ж вони вже знають нас, тому що минулого року ми вибили їх у кваліфікації Ліги чемпіонів. Це було непросто. У цьому сезоні вони обіграли таких суперників як АЗ і "Гент". Це теж про щось говорить", - сказав Клеман.

"Динамо" - не сексуальний суперник, а, скоріше, важкий. Це команда приблизно нашого рівня", - додав тренер.

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Він також назвав рецепт успіху в протистоянні з киянами:

"Ми повинні діяти ефективно, забезпечувати швидке пересування м'яча і бути зібраними у важливі моменти. Організація гри так само буде важлива, адже "Динамо" сильна контратакуюча команда, яка швидко включається".

"Динамо" - "Брюгге": що потрібно знати

"Брюгге" є чемпіоном Бельгії 2019-2020. Турнір був завершений достроково через коронавірус. Після 29 турів "Брюгге" на 25 очок випереджав найближчого переслідувача.

У Лізі чемпіонів "Брюгге" стартував відразу з групового етапу. Команда набрала 8 очок і посіла третє місце в групі з "Боруссією" Дортмунд, "Лаціо" і "Зенітом".

"Динамо "пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

У минулому сезоні "Динамо" і "Брюгге" перетнулися в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Тоді за сумою двох зустрічей далі пройшов бельгійський клуб (1:0, 3:3), після чого з "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич.

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 і 25 лютого.

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Автор: Антон Дудар