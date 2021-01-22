Кияни продовжують підготовку до відновлення сезону.

Київське "Динамо" на зборі в Об'єднаних Арабських Еміратах проведе контрольний матч проти збірної Йорданії.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

Читайте такожДинамо зацікавилося півзахисником збірної Швеції

Зустріч запланована на 24 січня. Вона розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Відзначимо, що збірна Йорданії займає 95-е місце в рейтингу ФІФА.

Також стало відомо, що 7 лютого вже на зборі в Туреччині "Динамо" зустрінеться з Македонською "Шкендією-79".

Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Динамо" вийшло з відпустки 11 січня, а 15 січня кияни вирушили в Емірати. Збір в ОАЕ триватиме до 25 січня.

Кияни провели вже два контрольних матчі. Спершу "Динамо" поступилося "Легії" (0:2), а потім здолало солігорський "Шахтар" (2:0).

22 січня "Динамо" мало провести спаринг проти місцевого "Аджмана", але гра була скасована через коронавірус у складі клубу з ОАЕ.

Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар