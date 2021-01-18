Підопічні Мірчі Луческу не впоралися з "Легією".

Київське "Динамо" провело перший матч у 2021 році - команда Мірчі Луческу в контрольному поєдинку на зборі в ОАЕ зустрічалася з чемпіоном Польщі "Легією".

Матч завершився поразкою "Динамо" з рахунком 0:2. Обидва м'ячі динамівці пропустили в середині першого тайму.

Відзначимо, що на кожен з таймів Луческу випустив на поле різні склади.

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У цій зустрічі на полі вперше після дискваліфікації з'явився форвард Артем Бесєдін.

"Динамо" - "Легія" - 0:2

Голи: Пекхарт (29, 33 з пенальті)

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Циганков, Вербич, Бесєдін

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Сідклей, Шепелєв, Андрієвський, Дуелунд, Родрігес, де Пена, Супряга

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Динамо" вийшло з відпустки 11 січня, а 15 січня кияни вирушили в Емірати. Збір в ОАЕ триватиме до 25 січня.

Наступний спаринг "Динамо" проведе 21 січня проти солігорського "Шахтаря".

Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар