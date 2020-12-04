Футболісти "Динамо" додатково заробили за вихід до групового етапу турніру.

Футболісти і тренери "Динамо" отримали солідні призові за потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє шоу "ТаТоТаке" на YouTube.

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За даними джерела, основні гравці команди отримали до 150 тисяч євро кожен вже після вирахування податків.

Нагадаємо, за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" заробило понад 30 мільйонів євро.

"Динамо" в Лізі чемпіонів: головне

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ вперше з сезону 2016-2017.

На даний момент в п'яти турах групового етапу кияни заробили тільки 1 очко. "Динамо" по два рази програло "Ювентусу" (0:2 і 0:3) і "Барселоні" (1:2 і 0:4), а також зіграло внічию з "Ференцварошем" (2:2).

У 6-му турі "Динамо" і "Ференцварош", у якого в активі також 1 очко, в Києві вирішать долю путівки в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Автор: Антон Дудар