Голи двох центральних захисників звели до мінімуму шанси киян на вихід до чвертьфіналу.

Київське "Динамо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи приймало іспанський "Вільярреал" на "Олімпійському". Команда Мірчі Луческу зазнала поразки.

У дебюті матчу команди обмінялися досить небезпечними моментами, але ні Ману Трігерос, ні Віктор Циганков по воротах не влучили. Рахунок був відкритий в середині першого тайму - "Динамо" відбило першу хвилю після кутового суперника, але потім Самюель Чуквуезе виграв підбір, відпасувавши на Жерара Морено, той прострілив на Пау Торреса, який переправив м'яч у сітку.

На початку другого тайму гості відзначилися ще раз - Георгій Бущан зреагував на удар головою від Морено, але Рауль Альбіоль виявився першим на добиванні.

Забити у відповідь хоча б раз "Динамо" не вдалося - кияни за весь матч жодного разу так і не влучили в площину воріт суперника. Найнебезпечнішими були два удари Циганкова, після яких м'яч пролітав поруч зі штангою.

"Динамо" - "Вільярреал" - 0:2

Голи: Пау Торрес, 30, Альбіоль, 52

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 84), Шапаренко (Шепелєв, 67), Сидорчук (Андрієвський, 67), Родрігес, Буяльський, Циганков, Бесєдін

"Вільярреал": Рульї, Педраса, Торрес (Морі), Альбіоль, Фойт, Трігерос (Гомес, 84), Капу, Парехо, Морено (Баена, 90), Алькасер (Бакка, 63), Чуквуезе (Коста, 84)

Попередження: Сидорчук - Педраса, Капу

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Динамо" - "Вільярреал": підсумки матчу

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Вільярреал".

"Динамо" не змогло забити в третьому з п'яти домашніх матчів в основній сітці єврокубків в цьому сезоні.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored.com визнаний Хуан Фойт (оцінка - 8,1). У складі "Динамо" - Георгій Бущан (7,1).

35-річний Рауль Альбіоль провів свій 100-й матч у єврокубках. Він четвертий іспанський захисник, якому в 21 столітті підкорилася ця планка (після Серхіо Рамоса, Жерара Піке і Карлеса Пуйоля).

Зустріч у відповідь відбудеться в Іспанії 18 березня.

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Автор: Антон Дудар