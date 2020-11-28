"Шахтар" проведе матч у Дніпрі.

У 11-му турі Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" прийматиме донецький "Шахтар".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Дніпро-1 - Шахтар.

Стартовий свисток прозвучить о 19.30.

"Шахтар "займає друге місце в турнірній таблиці УПЛ і відстає від "Динамо" на три очки. Команда Луїша Каштру знаходиться не в кращому психологічному стані після другого поспіль розгрому в Лізі чемпіонів від "Боруссії" Менхенгладбах (0:4).

У минулому турі Прем'єр-ліги "гірники" втратили очки в поєдинку з "Олександрією" - 1:1. У тій грі видалення отримав Жуніор Мораєс, тому форвард пропустить майбутній матч.

"Дніпро-1" після 10 турів йде 11-м в таблицю, набравши всього 8 очок. Команда Ігора Йовичевича має серію з трьох поспіль поразок - від "Динамо" (1:2), "Колоса" (0:2) і "Миная" (2:3).

УПЛ, 11-й тур

Дніпро-1 - Шахтар

Онлайн відео трансляція матчу

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Автор: Данило Слесь