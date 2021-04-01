Є всі підстави думати, що скоро буде трансферна бомба.

Нападник дортмундської "Боруссії" і збірної Норвегії Ерлінг Холанд вже незабаром може змінити клубну прописку. В його послугах зацікавлений іспанський гранд - "Барселона".

Про це повідомляє ESPN.

Зранку 1 квітня батько вундеркінда, який до слова теж був у минулому відомим футболістом в АПЛ, Альф-Інге Голанд прилетів до Барселони. З ним був одіозний агент, що представляє інтереси гравця - Міно Райола.

В аеропорту їх вже чекав представник новообраного президента "Барселони" Жоана Лапорти. Папараці зняли це на відео.

#FCB 🔵🔴 #ExclusivaSPORT 🚨



💣 ¡El bombazo del mes y estamos a día 1!



🔥 Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

Авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо теж поділився інсайдом з цього приводу. Він підтвердив предметний інтерес каталонців до голеадора з Норвегії у своєму Twitter.

Зауважимо, що портал Transfermarkt оцінює Холанда в 110 мільйонів євро. Також нагадаємо, що норвежець виграв у 2020 році престижну нагороду Golden Boy, ставши найкращим молодим футболістом Європи.

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Ерлінг Холанд: форвард-вундеркінд

У грудні 2019 року Холанд перейшов до "Боруссії" з "Зальцбурга" і дебютував за дортмундський клуб, забивши 3 голи за 23 хвилини. У перших п'яти матчах у Бундеслізі Холанд забив 8 голів, встановивши рекорд турніру.

У лютому 2020 року Холанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, швидше за всіх забивши десять м'ячів у турнірі. У сезоні 2020/2021 Холанд встановив ще одне досягнення, забивши найбільше голів у перших десяти матчах у ЛЧ.

30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії в матчі чемпіонату світу проти Гондурасу.

У поточному сезоні на рахунку Холанда 21 забитий гол у 21 поєдинку Бундесліги.

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Автор: Будрін Артем