Володарем нагороди став норвезький нападник "Боруссії".

Нападник дортмундської "Боруссії" і збірної Норвегії Ерлінг Холанд став володарем нагороди "Golden Boy", яка щорічно вручається найкращому молодому футболісту Європи (у віці до 21 року).

Про це повідомляє газета Tuttosport, яка вручає нагороду.

У боротьбі за приз 20-річний Холанд випередив нападника "Барселони" Ансу Фаті.

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При цьому Фаті отримав приз "Web Golden Boy". Він посів перше місце в інтернет-опитуванні вболівальників.

Холанд став першим футболістом з Норвегії, який виграв цю нагороду.

Свою нагороду норвежець отримає в ході церемонії нагородження 14 грудня в Турині.

Минулого року володарем нагороди став нападник "Атлетіко" Жоау Фелікс.

Ерлінг Холанд: форвард-вундеркінд

У грудні 2019 року Холанд перейшов до "Боруссії" з "Зальцбурга" і дебютував за дортмундський клуб, забивши 3 голи за 23 хвилини. У перших п'яти матчах у Бундеслізі Холанд забив 8 голів, встановивши рекорд турніру.

У лютому цього року Холанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, швидше за всіх забивши десять м'ячів у турнірі. У новому сезоні Холанд встановив ще одне досягнення, забивши найбільше голів у перших десяти матчах у ЛЧ.

30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії в матчі чемпіонату світу проти Гондурасу.

У поточному сезоні на рахунку Холанда 11 голів і 3 асисти в 11 матчах за "Боруссію".

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Автор: Антон Дудар