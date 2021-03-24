Стали відомі стартові склади збірних Франції та України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, який пройде на "Стад де Франс".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Франція- - Україна.
Андрій Шевченко, схоже, вирішив здивувати суперника схемою гри української збірної.
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Склади команд
Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьо, Коман, Грізманн, Мбаппе, Жиру
Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Йеддер
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Малиновський, Яремчук
Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Мораєс, Коваленко
Капітаном збірної України вперше буде Олександр Зінченко.
Початок зустрічі - о 21.45.
Головний арбітр матчу - Тобіас Штілер з Німеччини.
Франція - Україна: перед матчем
- Франція і Україна боротимуться за путівку на ЧС-2022 в групі з Фінляндією, Боснією і Герцевиною, а також Казахстаном.
- Франція - Україна: анонс матчу кваліфікації ЧС-2022.
- Збірній України в цьому матчі через травми не зможуть допомогти Тарас Степаненко, Віктор Циганков і Артем Бєсєдін.
- Збірні України та Франції в попередній раз зустрічалися 7 жовтня. У товариському матчі французи завдали "жовто-синім" найбільшої поразки в історії - 7:1.
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