Франція - Україна: відомі стартові склади команд на матч кваліфікації ЧС-2022

Збірна України стартує у відборі на ЧС-2022 матчем проти чемпіонів світу.

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