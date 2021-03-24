Олександр Зінченко буде капітаном / фото УАФ

Стали відомі стартові склади збірних Франції та України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, який пройде на "Стад де Франс".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Франція- - Україна.

Андрій Шевченко, схоже, вирішив здивувати суперника схемою гри української збірної.

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Склади команд

Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьо, Коман, Грізманн, Мбаппе, Жиру

Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Йеддер

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Малиновський, Яремчук

Запасні: Пятов, Трубін, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Мораєс, Коваленко

Капітаном збірної України вперше буде Олександр Зінченко.

Початок зустрічі - о 21.45.

Головний арбітр матчу - Тобіас Штілер з Німеччини.

Франція - Україна: перед матчем

  • Франція і Україна боротимуться за путівку на ЧС-2022 в групі з Фінляндією, Боснією і Герцевиною, а також Казахстаном.
  • Франція - Україна: анонс матчу кваліфікації ЧС-2022.
  • Збірній України в цьому матчі через травми не зможуть допомогти Тарас Степаненко, Віктор Циганков і Артем Бєсєдін.
  • Збірні України та Франції в попередній раз зустрічалися 7 жовтня. У товариському матчі французи завдали "жовто-синім" найбільшої поразки в історії - 7:1.

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Автор: Антон Дудар