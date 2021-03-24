У Олександра вже є великий міжнародний досвід / фото УАФ

В ієрархії збірної України напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 з французами відбулися певні зміни.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна.

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У "жовто-синьої" команди змінився капітан. На поєдинок з Францією з капітанською пов'язкою виведе своїх партнерів Олександр Зінченко.

Про це повідомляють телеканали "Футбол 1,2,3".

Футболіст "Манчестер Сіті" стане 29-м капітаном в історії національної команди.

Останнім часом капітанами були Андрій П'ятов, Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. Проте останні двоє не потрапили в заявку, а П'ятов скоріш за все буде на лаві запасних.

24-річний Зінченко має в активі за збірну 35 поєдинків, де забив 5 голів і зробив 1 асист.

Збірна України: матчі в березні

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Автор: Будрін Артем