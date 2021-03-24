Гравець "МанСіті" стане 29-м в історії, кому випала така честь.

В ієрархії збірної України напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 з французами відбулися певні зміни.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна.

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У "жовто-синьої" команди змінився капітан. На поєдинок з Францією з капітанською пов'язкою виведе своїх партнерів Олександр Зінченко.

Про це повідомляють телеканали "Футбол 1,2,3".

Футболіст "Манчестер Сіті" стане 29-м капітаном в історії національної команди.

Останнім часом капітанами були Андрій П'ятов, Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. Проте останні двоє не потрапили в заявку, а П'ятов скоріш за все буде на лаві запасних.

24-річний Зінченко має в активі за збірну 35 поєдинків, де забив 5 голів і зробив 1 асист.

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Будрін Артем