Капітан "шпор" Гаррі Кейн позбувся автомобіля.

Нападник англійського "Тоттенхема" Гаррі Кейн став жертвою автовикрадачів.

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Про це повідомляє The Sun.

У капітана клубу АПЛ угнали автомобіль Range Rover, вартість якого оцінюється в суму близько 110 тисяч євро.

Інцидент стався ще 25 жовтня в одному з престижних районів Лондона. Поліція після перегляду відео з камер відеоспостереження прийшла до висновку, що за зіркою футболу довго спостерігали, після чого організували злочин.

Для злому автомобіля грабіжники використовували спеціальний електронний пристрій. У поліції поки немає підозрюваних у цій справі.

Джерело повідомило журналістам, що мова може йти про банду, яка грабує футболістів. Кейн став вже третьою жертвою грабіжників за останній рік у складі "Тоттенхема". Раніше постраждали Деле Аллі і Ян Вертонген.

У нинішньому сезоні Гаррі Кейн провів за "Тоттенхем" 14 матчів і забив 13 голів. Його зарплата в клубі перевищує 200 тисяч євро на тиждень.

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Переклад: Данило Слесь