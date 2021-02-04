"Барселона" в матчі з вісьмома голами обіграла " Гранаду"

"Барселона" в драматичному матчі пробилася до півфіналу Кубка Іспанії. Каталонці в 1/4 фіналу за підсумками додаткового часу пройшли "Гранаду".

Наприкінці матчу "Барселона" програвала з різницею в два м'ячі, проте завдяки автоголу голкіпера і точному удару Жорді Альби головою зуміла перевести гру в овертайм.

Читайте такожШедевр Мессі зі штрафного допоміг Барселоні обійти Реал в таблиці чемпіонату Іспанії (відео)Відзначимо, що в кінці другого тайму "Гранаду" один раз рятувала перекладина і двічі - штанга.

У додатковий час команди забили ще тричі, але вирішальне слово залишилося за "Барселоною".

"Гранада" - "Барселона" - 3:5

Голи: Кенеді, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 - Ескандель, 88 (автогол), Альба, 90+2, 113, Грізманн, 100, Де Йонг, 108

"Гранада": Ескандель, Дуарте, Діас (Фульк'є, 46), Нева, Херман Санчес, Монторо, Соро (Віко, 58), Пуертас (Вальєхо, 80), Етекі (Перес, 105), Кенеді (Мачіс, 46), Сольдадо (Суарес, 66)

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтіті (Брейтуейт, 64), Альба, Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педрі (Лангле, 105), Трінкан (Дембеле, 63), Грізманн, Мессі

Огляд матчу опублікував YouTube-канал "Барселони".

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Автор: Антон Дудар