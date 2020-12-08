Луїш Каштру розповів про підготовку і сильні сторони суперника.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру дав коментар перед матчем шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера".

Луїш Каштру розповів про думки, підготовку і сильні сторони суперника, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Я вважаю за краще думати про перемоги, які були у нас з "Реалом", ніж про поразки з "Боруссією" М. Жоден з цих результатів не вплине на завтрашню гру. Наша концентрація повністю на грі з "Інтером". Все, що було до цього, нас не цікавить. Ми прекрасно знаємо, що ми в групі, де всі команди претендують на 1/8. Як ми пройдемо "Інтер"? Також як він хоче пройти через нас. З повною віддачею в грі, амбіціями, уважністю і бажанням бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів", - сказав тренер.

Каштру запевнив, що його команда повністю підготовлена до майбутньої гри.

"Перш за все ми повинні бути акуратні в нашій обороні. Також повинні виконувати необхідний обсяг роботи в обороні і частіше добиратися до чужої штрафної. Я відчуваю, що мої гравці відчувають себе впевнено психологічно. Ми вже відпрацювали повністю все, що пов'язано з грою. Нам залишилося уточнити лише деякі деталі", - додав тренер.

"Інтер" - "Шахтар": перед матчем

Перед останнім туром всі чотири команди групи G зберігають шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Боруссії" Менхенгладбах - 8 очок, у "Шахтаря" і "Реала" - по 7 очок ("гірники" вище в таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах), а у "Інтера" - 5.

За підсумками останнього туру "Шахтар" може як продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, так і вийти в Лігу Європи, так і взагалі вилетіти з єврокубків.

Зустріч "Шахтаря" і "Інтера" в першому колі завершилася без забитих голів - 0:0.

Також цього року команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи - тоді міланський клуб розгромив "гірників" з рахунком 5:0.

Перед цим матчем "Шахтар" в УПЛ розгромив "Минай" з рахунком 5:1, а "Iнтер" у Серії А виграв у "Болоньї" (3:1).

Судити матч "Інтера" і "Шахтаря" буде ненависний для українських уболівальників рефері.

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Автор: Олег Давигора