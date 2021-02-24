Сам Карлос Самбрано заперечує, що поїхав з місця ДТП.

Перуанський екс-захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано, який зараз виступає в Аргентині, потрапив у ДТП.

Про це повідомляє La Nacion.

Інцидент стався ще 2 лютого в Буенос-Айресі.

Читайте також"Мене аж трусить": футболіст збірної України ледь не потрапив в аварію (відео)Автомобіль Audi A4, за кермом якого перебував Самбрано, збив мотоцикліста, який працює кур'єром. Пізніше Audi A4 з перуанськими номерами був виявлений поліцією на стоянці в 400 метрах від місця скоєння ДТП. На авто були сліди пошкоджень після аварії.

Потерпілий написав заяву в поліцію. Він підкреслив, що Самбрано здійснив "безрозсудний маневр", різко повернувши на 90 градусів, після чого зник з місця скоєння ДТП. За словами мотоцикліста, першу допомогу йому надали випадкові перехожі.

Сам Самбрано підтвердив, що збив мотоцикліста, проте заперечує те, що він зник з місця події. За його версією, він залишався в машині, а з постраждалим і поліцією спілкувався чоловік, який їхав на пасажирському сидінні.

Найближчим часом справу буде передано до суду.

Карлос Самбрано: невдалий період кар'єри в "Динамо"

Самбрано був гравцем "Динамо" з січня 2018 року по січень 2020 року. При цьому за першу команду киян він так і не дебютував, а у складі молодіжної провів 7 ігор, забивши 1 м'яч.

У сезоні 2018-2019 Самбрано на правах оренди грав за "Базель", а 1 лютого 2020 року за 1,5 мільйона євро перейшов до аргентинського "Бока Хуніорс".

За збірну Перу Самбрано грав у 54 матчах і забив 4 голи.

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Автор: Антон Дудар