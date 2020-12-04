Катерина Монзуль вперше працювала на матчі чоловічого єврокубка.

Перший матч української рефері Катерини Монзуль у Лізі Європи ознаменувався курйозом. Українка працювала на грі "Гент" - "Слован".

У другому таймі Монзуль заборонила капітану "Гента" Вадісу Одідже-Офое вийти на заміну.

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Справа в тому, що Одіджа-Офое спочатку був внесений до стартового складу "Гента", проте на передматчевій розминці у нього з'явилися больові відчуття в нозі. Замість нього на поле вийшов інший гравець, а бельгієць розташувався не на лавці запасних своєї команди, а на трибуні.

У другому таймі тренер "Гента" все ж вирішив випустити Одіджу-Офое на поле. Футболіст вже забрав капітанську пов'язку у заміненого Свена Кумса і ступив на газон. Однак у ситуацію втрутилася Монзуль.

Українка не дозволила Одідже-Офое вступити в гру після переговорів, в ході яких перекладачем виступив нападник збірної України і "Гента" Роман Яремчук. На поле в підсумку довелося повернутися Кумсу.

"Оджіджа-Офое спочатку сів на трибуну. Ми не виключали його із заявки. Просто на лавці запасних не було місця. Після багатьох телефонних дзвінків ми отримали дозвіл від УЄФА випустити Вадіса. Але офіційні обличчя матчу вирішили по-іншому. Я ніколи не бачив нічого подібного", - прокоментував ситуацію наставник "Гента" Вім де Декер, якого цитує sporza.be.

Додамо, що по ходу зустрічі Монзуль показала 9 жовтих карток. Така велика кількість попереджень обумовлена сутичкою, яка виникла на полі в другому таймі.

Катерина Монзуль: дебют у єврокубках

39-річна Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчах чоловічих команд в єврокубках.

Вперше в історії Ліги Європи матч судило жіноче тріо арбітрів. Монзуль допомагали Марина Стрілецька і Олександра Ардашева.

Раніше в листопаді Монзуль вперше судила матч Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.

Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.

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Автор: Антон Дудар