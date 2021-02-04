У Катарі стартував чемпіонат світу серед клубів.

4 лютого в Катарі відбулися чвертьфінальні матчі Клубного чемпіонату світу. За їх підсумками стало відомо, з ким у півфіналі зустрінуться німецька "Баварія" і бразильський "Палмейрас".

У першому матчі 1/4 фіналу найсильніший клуб Північної і Центральної Америки "Тігрес" обіграв переможця азіатської Ліги чемпіонів "Ульсан Хенде".

Мексиканський клуб здобув вольову перемогу над корейцями з рахунком 2:1 завдяки дублю відомого в Європі екс-форварда збірної Франції Андре-П'єра Жиньяка.

Таким чином, у півфіналі "Тігрес" 7 лютого зустрінеться з "Палмейрасом".

Читайте такожКлубний чемпіонат світу з футболу: розклад всіх матчів турніру, де дивитися"Тігрес "(Мексика) - "Ульсан Хенде" (Південна Корея) - 2:1

Голи: Жіньяк, 38, 45+5 (з пенальті) - Кім Кі Хі, 24

У другому півфіналі переможець Ліги чемпіонів КАФ "Аль-Ахлі" з Єгипту мінімально обіграв господарів турніру "Аль-Духаїль".

У півфіналі "Аль-Ахлі" належить зустрітися з "Баварією". Матч пройде 8 лютого.

"Аль-Духаїль "(Катар) - "Аль-Ахлі" (Єгипет) - 0:1

Гол: Ель-Шахат, 30

Клубний чемпіонат світу-2020: що потрібно знати

Клубний чемпіонат світу проходить з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.

Від участі в турнірі через пандемію коронавірусу відмовився один з клубів.

Чемпіонат світу серед клубів проводиться в 17-й раз. Він востаннє проходить у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".

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Автор: Антон Дудар