Висловлюємо глибокі співчуття Юргену Клоппу.

Головний тренер чемпіонів Англії "Ліверпулю" Юрген Клопп не зміг полетіти на похорон мами до Німеччини у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Про це повідомляє schwarzwaelder-bote.de.

Елізабет Клопп пішла з життя у віці 81 року ще 19 січня, проте Клопп розповів лише зараз про її загибель. Він безмежно жалкує, що не зміг провести матір в останню путь.

"Вона означала для мене все. Це була справжня мама в кращому сенсі цього слова. Я вірянин і знаю, що зараз вона в кращому місці. Я не зміг побувати на похороні через те, що зараз важкі часи. Щойно з'явиться можливість, ми вшануємо її пам'ять належним чином", - сумує Клопп.

Нагадаємо, що уряд Німеччини припинив авіасполучення з Великою Британією після виявлення там нового штаму COVID-19.

Нагадаємо, що найкращим тренером року за версією ФІФА став саме 53-річний Клопп.

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Автор: Будрін Артем