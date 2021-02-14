"Гірники" не змогли обіграти "Колос" у Києві.

У рамках 14-го туру Української Прем'єр-Ліги чинний чемпіон "Шахтар" грав проти "Колоса". Зустріч пройшла на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася внічию - 0:0.

Матч мав відбутися 13 лютого, проте через погодні умови був перенесений з Ковалівки до Києва на 14 лютого.

Читайте також"Ви серйозно?": Шахтар обурився відсутністю Каштру в списку номінантів на нагороду тренеру року в Україні"Шахтар" володів ініціативою, але не зміг втілити її в забиті м'ячі. У другому таймі після удару Євгена Коноплянки м'яч влучив у штрафній у руку супернику, але свисток арбітра промовчав. Після цього Коноплянка намагався заштовхати м'яч у ворота, але завадив захисник.

У компенсований час VAR вирішив не призначати пенальті у ворота "Колоса" після падіння Фернандо.

"Колос" проводив матч без форварда Євгена Селезньова, контракт з яким ще не розірваний, однак у заявці на гру його не було.

Клуб з Ковалівки відібрав очки у "Шахтаря" вперше в шести особистих зустрічах.

"Шахтар" набрав 30 очок і відпустив "Динамо" в турнірній таблиці на 3 очки. У "Колоса" - 19 очок і сьома позиція.

"Колос" - "Шахтар" - 0:0

"Колос": Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Чорноморець, Богданов (Мілько, 77), Задоя, Антюх (Ісаєнко, 86), Оріховський (Костишин, 54), Хльобас (Данфа, 46), Лисенко

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Вітао (Майкон, 83), Матвієнко (Соломон, 82), Степаненко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 77), Марлос, Тайсон, Коноплянка (Тете, 60), Морає(Фернандо, 77)

Попередження: Петров, Антюх, Богданов, Чорноморець, Костишин, Кравченко

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

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Автор: Антон Дудар