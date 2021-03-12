Кріштіану Роналду може піти з "Юве" після трьох сезонів.

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду може покинути "Ювентус" в літнє міжсезоння.

Як повідомляє Sport Mediaset, туринський топ-клуб готовий розлучитися з Роналду за рік до закінчення контракту.

"Ювентус" визначився з сумою, за яку може продати португальця - це близько 60 мільйонів євро.

Читайте такожКінець епохи: Роналду та Мессі вперше за багато років не зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонівРозставання з Роналду дозволить "Юве" серйозно заощадити на зарплаті - контракт португальця в цілому обходиться туринцям в суму більше 54 мільйонів євро на рік. Ця цифра більше не є прийнятною для "Ювентуса", так як в останній рік навіть найбагатші клуби змушені переглянути свої витрати.

Найбільш реалістичним для Роналду є варіант з ПСЖ. Також ЗМІ повідомляють, що агент португальця провів переговори щодо його повернення в "Реал", але в мадридському клубі поки не налаштовані робити цей крок. Також називається варіант з переїздом в MLS до складу "Інтер Майамі".

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Ювентусі"

Роналду перейшов в "Ювентус" в 2018 році, підписавши чотирирічний контракт.

З туринський клубом він двічі став чемпіоном Італії і виграв два Суперкубка країни.

У той же час разом з Роналду "Ювентус" за три роки жодного разу не зміг дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів - у двох останніх сезонах команда і взагалі вилітала вже в 1/8 фіналу.

У цьому сезоні на рахунку португальця 27 голів у 32 матчах у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар