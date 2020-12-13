Квінсі Промесу загрожує до чотирьох років в'язниці.

Футболіст "Аякса" і збірної Нідерландів Квінсі Промес був заарештований вранці 13 грудня.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Арешт Промеса підтвердив представник поліції Джелмер Гірдс.

Футболіст затриманий у зв'язку з підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень ножем в ході сімейної вечірки.

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Інцидент стався ще в кінці липня, але потерпілий звернувся в поліцію тільки місяць тому.

За версією слідства, під час сімейного відпочинку Промес серйозно посварився з одним з членів сім'ї і в підсумку вдарив його ножем. Закінчити бійку вдалося завдяки присутнім. Потерпілий також отримав серйозну травму коліна.

Розслідування призвело до арешту футболіста. На даний момент він знаходиться в ізоляторі. За напад із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень Промесу може загрожувати до чотирьох років в'язниці.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного Промеса 18 матчів і 5 голів за "Аякс". До амстердамського клубу він виступав за "Севілью", "Спартак", "Твенте" і "Гоу Ехед Іглс".

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Автор: Антон Дудар