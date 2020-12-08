Едуард Соболь отримав дві жовті картки в першому таймі.

Орендований у "Шахтаря" захисник "Брюгге" Едуард Соболь отримав червону картку в матчі 6-го туру ЛЧ з "Лаціо".

"Брюгге" влаштовувала тільки перемога для виходу в плей-офф турніру.

Захисник гостей Едуард Соболь вже на другій хвилині зустрічі отримав попередження, але це не зупинило запал гравця. Перед свистком на перерву українець побачив перед собою другу жовту картку і покинув поле.

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Перед перервою команда українця програвала з рахунком 2:1.

У другому таймі гості зуміли закрутити інтригу на фінальні хвилини: на 76-й Вормер класно подав з правого флангу, а Ханс Ванакен ідеально зіграв головою і зрівняв рахунок. У підсумку гра з таким рахунком і закінчилася.

"Брюгге" продовжить боротьбу на міжнародній арені в Лізі Європи.

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Автор: Олег Давигора