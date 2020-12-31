Вінгер "Маккабі" Петах-Тіква Ліель Абада найближчим часом підпише контракт з київським "Динамо".
Батько 19-річного футболіста Ронен Абада повідомив, що майже всі деталі трансферу вже залагоджено.
Читайте такожФутболіста Динамо визнали найкращим гравцем року в УПЛ
"Угоду закрито, залишилося лише кілька технічних деталей. Ми дуже схвильовані і думаємо про переїзд в Україну, але це приємні турботи", - сказав батько гравця, якого цитує ynet.co.il.
Очікується, що Абада прилетить в Україну для підписання контракту з "Динамо" 5 січня.
Вартість трансферу складе 5 мільйонів євро. Також "Маккабі" отримає 20% від подальшого продажу гравця.
Ліель Абада: що відомо про футболіста
- У всіх турнірах Абада за "Маккабі" Петах-Тіква провів 51 матч, забив 11 м'ячів і зробив 9 результативних передач.
- Грав у всіх юнацьких національних командах Ізраїлю - від U-16 до U-19 (забив 7 голів у 48 матчах). За збірну U-21 зіграв п'ять матчів, голами не відзначився.
- У нинішньому сезоні на клубному рівні Абада зіграв 13 матчів, забив 4 м'ячі і зробив 3 результативні передачі.
- Зріст Ліеля - 168 сантиметрів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram