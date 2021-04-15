Неймар з ПСЖ - на шляху до другого поспіль фіналу / фото REUTERS

14 квітня завершилася чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів, за підсумками якої визначилися чотири півфіналісти турніру.

Боротьбу за трофей продовжать "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Челсі" (Англія), "Манчестер Сіті" (Англія) і "Реал" (Іспанія).

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Жеребкування 1/2 фіналу відбулося разом з жеребкуванням чвертьфіналів, тому півфінальні пари вже відомі.

Пари 1/2 фіналу

ПСЖ - "Манчестер Сіті"

"Реал" - "Челсі"

Матчі-відповіді пройдуть на полях команд, які вказані другими.

Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати

  • Матчі 1/4 фіналу ЛЧ проходили з 6 по 14 квітня.
  • Чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" покинула турнір, поступившись ПСЖ через правило виїзних голів.
  • Перші півфінальні матчі пройдуть 27/28 квітня і 4/5 травня.
  • Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".

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Автор: Антон Дудар