Неймар з ПСЖ - на шляху до другого поспіль фіналу / фото REUTERS
14 квітня завершилася чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів, за підсумками якої визначилися чотири півфіналісти турніру.
Боротьбу за трофей продовжать "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Челсі" (Англія), "Манчестер Сіті" (Англія) і "Реал" (Іспанія).
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Жеребкування 1/2 фіналу відбулося разом з жеребкуванням чвертьфіналів, тому півфінальні пари вже відомі.
Пари 1/2 фіналу
ПСЖ - "Манчестер Сіті"
"Реал" - "Челсі"
Матчі-відповіді пройдуть на полях команд, які вказані другими.
Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати
- Матчі 1/4 фіналу ЛЧ проходили з 6 по 14 квітня.
- Чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" покинула турнір, поступившись ПСЖ через правило виїзних голів.
- Перші півфінальні матчі пройдуть 27/28 квітня і 4/5 травня.
- Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".
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