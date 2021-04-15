Ліга чемпіонів: визначилися півфінальні пари

У боротьбі за трофей залишилося тільки чотири клуби.

14 квітня завершилася чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів, за підсумками якої визначилися чотири півфіналісти турніру. Боротьбу за трофей продовжать "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Челсі" (Англія), "Манчестер Сіті" (Англія) і "Реал" (Іспанія). Читайте такожПомста вдалася: ПСЖ палко відсвяткував історичний тріумф над Баварією (відео) Жеребкування 1/2 фіналу відбулося разом з жеребкуванням чвертьфіналів, тому півфінальні пари вже відомі. Пари 1/2 фіналу ПСЖ - "Манчестер Сіті" "Реал" - "Челсі" Матчі-відповіді пройдуть на полях команд, які вказані другими. Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати Матчі 1/4 фіналу ЛЧ проходили з 6 по 14 квітня.

Чинний переможець Ліги чемпіонів "Баварія" покинула турнір, поступившись ПСЖ через правило виїзних голів.

Перші півфінальні матчі пройдуть 27/28 квітня і 4/5 травня.

Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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