16 клубів продовжать боротьбу за трофей у лютому.

9 грудня завершився груповий етап Ліги чемпіонів 2020-2021. За його підсумками стали відомі 16 учасників плей-офф турніру.

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Українські "Шахтар" і "Динамо" пробитися в плей-офф ЛЧ не змогли.

Вийшли в плей-офф ЛЧ з перших місць: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" (всі - Англія), "Баварія", "Боруссія" Д (обидві - Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), ПСЖ (Франція)

Вийшли в плей-офф ЛЧ з других місць: "Атлетіко", "Севілья", "Барселона" (всі - Іспанія), "Боруссія" М, "РБ Лейпциг" (обидві - Німеччина), "Аталанта", "Лаціо" (обидві - Італія), "Порту"(Португалія)

Найбільше представництво в плей-офф головного клубного турніру Європи буде у Іспанії та Німеччини, які зберегли по чотири команди.

Плей-офф Ліги чемпіонів 2020-2021: що потрібно знати

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 14 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

В 1/8 фіналу переможці груп зіграють з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії не можуть зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.

Плей-офф ЛЧ стартує 16 лютого і триватиме до 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Чинним переможцем турніру є "Баварія".

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Автор: Антон Дудар