14 листопада стартував п'ятий тур групового етапу Ліги націй 2020-2021.
Результати матчів
Ліга А. Група 3
Португалія - Франція - 0:1
Гол: Канте, 53
Швеція - Хорватія - 2:1
Голи: Кулусевськи, 36, Даніелссон, 45+2 - Даніелссон, 82 (автогол)
Положення команд: Франція - 13 очок, Португалія - 10, Хорватія - 3, Швеція - 3
Ліга А. Група 4
Читайте такожЗбірна України вдруге поступилася Німеччині в Лізі націй
Німеччина - Україна - 3:1
Голи: Сане, 23, Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12
Швейцарія - Іспанія - 1:1
Голи: Фройлер, 26 - Морено, 89
Положення команд: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3
Ліга C. Група 1
Азербайджан - Чорногорія - 0:0
Кіпр - Люксембург - 2:1
Голи: Кастанос, 34 (з пенальті), 71 - Кусулос, 5 (автогол)
Положення команд: Чорногорія - 10 очок, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кіпр - 4.
Ліга D. Група 1
Мальта - Андорра - 3:1
Голи: Гарсія, 56 (автогол), Дегабріеле, 59, Дімек, 90+3 - Ребес, 3
Латвія - Фарери - 1:1
Голи: Камеш, 59 - Ватнамар, 60
Положення команд: Фарери - 11 очок, Мальта - 8, Латвія - 4, Андорра - 2
Ліга D. Група 2
Сан-Марино - Гібралтар - 0:0
Положення команд: Гібралтар - 7 очок, Ліхтенштейн - 4, Сан-Марино - 2
Ліга націй: що потрібно знати
- У розіграші Ліги націй 2020-2021 виступають 55 збірних, які розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходять з 3 вересня по 17 листопада поточного року.
- Результати 4-го туру Ліги націй: матчі 13 жовтня, матчі 14 жовтня.
- Переможці чотирьох груп Ліги А вийдуть у фінальну стадію турніру, яка запланована на 2, 3 і 6 червня 2021 року.
- Команди, які стануть останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а переможців груп в Лігах B, C і D чекає підвищення.
- Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram