Франція обіграла Португалію і вийшла в плей-офф / фото REUTERS

14 листопада стартував п'ятий тур групового етапу Ліги націй 2020-2021.

Результати матчів

Ліга А. Група 3

Португалія - Франція - 0:1

Гол: Канте, 53

Швеція - Хорватія - 2:1

Голи: Кулусевськи, 36, Даніелссон, 45+2 - Даніелссон, 82 (автогол)

Положення команд: Франція - 13 очок, Португалія - 10, Хорватія - 3, Швеція - 3

Швеція - Хорватія / фото REUTERS

Ліга А. Група 4

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Німеччина - Україна - 3:1

Голи: Сане, 23, Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12

Швейцарія - Іспанія - 1:1

Голи: Фройлер, 26 - Морено, 89

Положення команд: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3

Рамос не реалізував два пенальті у ворота Швейцарії / фото REUTERS

Ліга C. Група 1

Азербайджан - Чорногорія - 0:0

Кіпр - Люксембург - 2:1

Голи: Кастанос, 34 (з пенальті), 71 - Кусулос, 5 (автогол)

Положення команд: Чорногорія - 10 очок, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кіпр - 4.

Ліга D. Група 1

Мальта - Андорра - 3:1

Голи: Гарсія, 56 (автогол), Дегабріеле, 59, Дімек, 90+3 - Ребес, 3

Латвія - Фарери - 1:1

Голи: Камеш, 59 - Ватнамар, 60

Положення команд: Фарери - 11 очок, Мальта - 8, Латвія - 4, Андорра - 2

Ліга D. Група 2

Сан-Марино - Гібралтар - 0:0

Положення команд: Гібралтар - 7 очок, Ліхтенштейн - 4, Сан-Марино - 2

Ліга націй: що потрібно знати

  • У розіграші Ліги націй 2020-2021 виступають 55 збірних, які розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходять з 3 вересня по 17 листопада поточного року. 
  • Результати 4-го туру Ліги націй: матчі 13 жовтня, матчі 14 жовтня.
  • Переможці чотирьох груп Ліги А вийдуть у фінальну стадію турніру, яка запланована на 2, 3 і 6 червня 2021 року. 
  • Команди, які стануть останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а переможців груп в Лігах B, C і D чекає підвищення. 
  • Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.

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Автор: Данило Слесь