Ліга Націй: результати всіх матчів 14 листопада (фото)

Франція стала першим учасником плей-офф турніру, а збірна України втратила шанси на вихід з групи.

14 листопада стартував п'ятий тур групового етапу Ліги націй 2020-2021. Результати матчів Ліга А. Група 3 Португалія - Франція - 0:1 Гол: Канте, 53 Швеція - Хорватія - 2:1 Голи: Кулусевськи, 36, Даніелссон, 45+2 - Даніелссон, 82 (автогол) Положення команд: Франція - 13 очок, Португалія - 10, Хорватія - 3, Швеція - 3 Ліга А. Група 4 Читайте такожЗбірна України вдруге поступилася Німеччині в Лізі націй Німеччина - Україна - 3:1 Голи: Сане, 23, Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12 Швейцарія - Іспанія - 1:1 Голи: Фройлер, 26 - Морено, 89 Положення команд: Німеччина - 9 очок, Іспанія - 8, Україна - 6, Швейцарія - 3 Ліга C. Група 1 Азербайджан - Чорногорія - 0:0 Кіпр - Люксембург - 2:1 Голи: Кастанос, 34 (з пенальті), 71 - Кусулос, 5 (автогол) Положення команд: Чорногорія - 10 очок, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кіпр - 4. Ліга D. Група 1 Мальта - Андорра - 3:1 Голи: Гарсія, 56 (автогол), Дегабріеле, 59, Дімек, 90+3 - Ребес, 3 Латвія - Фарери - 1:1 Голи: Камеш, 59 - Ватнамар, 60 Положення команд: Фарери - 11 очок, Мальта - 8, Латвія - 4, Андорра - 2 Ліга D. Група 2 Сан-Марино - Гібралтар - 0:0 Положення команд: Гібралтар - 7 очок, Ліхтенштейн - 4, Сан-Марино - 2 Ліга націй: що потрібно знати У розіграші Ліги націй 2020-2021 виступають 55 збірних, які розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходять з 3 вересня по 17 листопада поточного року.

Результати 4-го туру Ліги націй: матчі 13 жовтня, матчі 14 жовтня.

Переможці чотирьох груп Ліги А вийдуть у фінальну стадію турніру, яка запланована на 2, 3 і 6 червня 2021 року.

Команди, які стануть останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а переможців груп в Лігах B, C і D чекає підвищення.

Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Данило Слесь

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