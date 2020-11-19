Чотири збірні продовжать боротьбу за перемогу в турнірі.

За підсумками групового етапу Ліги націй 2020-2021 визначилися чотири збірні, які зіграють у фінальній стадії турніру.

Ними стали команди Франції, Іспанії, Італії та Бельгії.

Всі вони посіли перші місця у своїх групах в елітному дивізіоні лізі А.

Читайте такожЛіга націй: результати всіх матчів 18 листопада (фото)

З групи А1 в півфінал вийшла збірна Італії, яка набрала 12 очок і випередила Нідерланди, Польщу і Боснію і Герцеговину.

Бельгія (15 очок) в групі А2 обійшла Данію, Англію та Ісландію.

Франція набрала 16 очок в одній групі з Португалією, Хорватією та Швецією.

Збірна Іспанії виступала в групі А4 і з 11 очками стала першою, випередивши Німеччину, Україну та Швейцарію.

Фінал Ліги націй 2020-2021: що потрібно знати

Фінальний турнір пройде 6, 7 жовтня (півфінали) і 10 жовтня (фінал і матч за третє місце).

Господарем фінального турніру стане переможець групи А1 - збірна Італії.

Півфінальні пари будуть визначені в ході жеребкування 3 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар