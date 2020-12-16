Після жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи букмекери оцінили шанси всіх учасників на перемогу в турнірі.
Боротьбу за трофей вестимуть і два українські клуби - "Шахтар" і "Динамо".
Перемога "Шахтаря" в турнірі оцінюється коефіцієнтом 21,00, а перемога "Динамо" - 41,00.
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Що стосується суперників українських клубів по 1/16 фіналу, то, на думку букмекерів, у "Брюгге" вищі шанси виграти Лігу Європи, ніж у "Динамо" (34,00), а у тель-авівського "Маккабі" - одні з найнижчих серед 32 команд (251,00).
Головними фаворитами на перемогу в ЛЄ вважаються три англійських клуби - "Тоттенхем", "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал", а також італійський "Мілан".
Фаворити на перемогу в Лізі Європи 2020-2021
1. "Тоттенхем" - коефіцієнт 6,00
2. "Манчестер Юнайтед" - 7,5
3-4. "Арсенал" - 10,00
3-4. "Мілан" - 10,00
5. "Лестер" - 13,00
6-7. "Наполі" - 15,00
6-7. "Байєр" - 15,00
8-9. "Аякс" - 17,00
8-9. "Рома" - 17,00
10. "Вільярреал" - 19,00
11-12. "Бенфіка" - 21,00
11-12. "Шахтар" - 21,00...
19. "Динамо" Київ - 41,00
"Шахтар" і "Динамо" в єврокубках: головне
- "Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".
- "Динамо" вперше з 2016 року пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".
- Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" і "Динамо" за підсумками виступу в ЛЧ.
- За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" належить зіграти з" Брюгге", а "Шахтарю" - з "Маккабі" Тель-Авів.
- У "Шахтарі" заявили, що ставлять завдання виграти Лігу Європи.
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