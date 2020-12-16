Головними фаворитами турніру є англійські клуби.

Після жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи букмекери оцінили шанси всіх учасників на перемогу в турнірі.

Боротьбу за трофей вестимуть і два українські клуби - "Шахтар" і "Динамо".

Перемога "Шахтаря" в турнірі оцінюється коефіцієнтом 21,00, а перемога "Динамо" - 41,00.

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Що стосується суперників українських клубів по 1/16 фіналу, то, на думку букмекерів, у "Брюгге" вищі шанси виграти Лігу Європи, ніж у "Динамо" (34,00), а у тель-авівського "Маккабі" - одні з найнижчих серед 32 команд (251,00).

Головними фаворитами на перемогу в ЛЄ вважаються три англійських клуби - "Тоттенхем", "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал", а також італійський "Мілан".

Фаворити на перемогу в Лізі Європи 2020-2021

1. "Тоттенхем" - коефіцієнт 6,00

2. "Манчестер Юнайтед" - 7,5

3-4. "Арсенал" - 10,00

3-4. "Мілан" - 10,00

5. "Лестер" - 13,00

6-7. "Наполі" - 15,00

6-7. "Байєр" - 15,00

8-9. "Аякс" - 17,00

8-9. "Рома" - 17,00

10. "Вільярреал" - 19,00

11-12. "Бенфіка" - 21,00

11-12. "Шахтар" - 21,00...

19. "Динамо" Київ - 41,00

"Шахтар" і "Динамо" в єврокубках: головне

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

"Динамо" вперше з 2016 року пробилося в груповий етап ЛЧ, пройшовши в кваліфікації турніру АЗ і "Гент". На груповому етапі кияни стали третіми, набравши 4 очки в групі з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем".

Стало відомо, скільки заробили "Шахтар" і "Динамо" за підсумками виступу в ЛЧ.

За підсумками жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" належить зіграти з" Брюгге", а "Шахтарю" - з "Маккабі" Тель-Авів.

У "Шахтарі" заявили, що ставлять завдання виграти Лігу Європи.

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Автор: Антон Дудар