Ліга Європи: результати матчів 6-го туру, підсумкове положення команд

"Арсенал" виграв шостий матч поспіль, "Тоттенхем" взяв реванш у бельгійців, а "Мілан" фінішував першим у своїй групі.

10 грудня відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021. Результати матчів Група A ЦСКА Софія - "Рома" - 3:1 "Янг Бойз" - "ЧФР Клуж" - 2:1 Підсумкове положення команд: "Рома" - 13 очок, "Янг Бойз" - 10, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА Софія - 5 Група B "Дандолк" - "Арсенал" - 2:4 "Рапід" Відень - "Мольде" - 2:2 Підсумкове положення команд: "Арсенал" - 18 очок, "Мольде" - 10, "Рапід" - 7, "Дандолк" - 0 Група C "Байєр" - "Славія" - 4:0 "Хапоель" Беер-Шева - "Ніцца" - 1:0 Підсумкове положення команд: "Байєр" - 15 очок, "Славія" - 12, "Хапоель" - 6, "Ніцца" - 3 Група D "Стандард" - "Бенфіка" - 2:2 "Лех" - "Рейнджерс" - 0:2 Підсумкове положення команд: "Рейнджерс" - 14 очок, "Бенфіка" - 12, "Стандард" - 4, "Лех" - 3 Група E ПСВ - "Омонія" - 4:0 ПАОК - "Гранада" - 0:0 Підсумкове положення команд: ПСВ - 12 очок, "Гранада" - 11, ПАОК - 6, "Омонія" - 4 Група F "Наполі" - "Реал Сосьєдад" - 1:1 "Рієка" - АЗ - 2:1 Підсумкове положення команд: "Наполі" - 11 очок, "Реал Сосьєдад" - 9, АЗ - 8, "Рієка" - 4 Читайте такожЗоря поразкою завершила виступ у Лізі Європи Група G "Брага" - "Зоря" - 2:0 "Лестер" - АЕК - 2:0 Підсумкове положення команд: "Лестер" - 13 очок, "Брага" - 13, "Зоря" - 6, АЕК - 3 Група H "Спарта" - "Мілан" - 0:1 "Селтік" - "Лілль" - 3:2 Підсумкове положення команд: "Мілан" - 13 очок, "Лілль" - 11, "Спарта" - 6, "Селтік" - 4 ​​​​​​​Група I "Маккабі" Тель-Авів - "Сівасспор" - 1:0 "Вільярреал" - "Карабах" - матч не відбувся через спалах коронавірусу у гостей Положення команд: "Вільярреал" - 13 очок (5 ігор), "Маккабі" - 11 (6), "Сівасспор" - 6 (6), "Карабах" - 1 (5) ​​​​​​​Група J "Тоттенхем" - "Антверпен" - 2:0 "Лудогорец" - ЛАСК - 1:3 Підсумкове положення команд: "Тоттенхем" - 13 очок, "Антверпен" - 12, ЛАСК - 10, "Лудогорец" - 0 ​​​​​​​Група K "Вольфсберг" - "Фейєноорд" - 1:0 "Динамо" Загреб - ЦСКА Москва - 3:1 Підсумкове положення команд: "Динамо" Загреб - 14, "Вольфсберг" - 10, "Фейєноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3 ​​​​​​​Група L "Слован" Ліберець - "Црвена Звезда" - 0:0 "Хоффенхайм" - "Гент" - 4:1 Підсумкове положення команд: "Хоффенхайм" - 16 очок, "Црвена Звезда" - 11, "Слован" - 7, "Гент" - 0 Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати Груповий етап Ліги Європи проходив з 22 жовтня по 10 грудня.

Жеребкування 1/16 фіналу плей-офф відбудеться 14 грудня, а матчі цієї стадії пройдуть 18 і 25 лютого.

У плей-офф Україну представлятимуть "Динамо" і "Шахтар", які потрапили в Лігу Європи з Ліги чемпіонів.

Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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