Тоттенхем - Антверпен / фото REUTERS

10 грудня відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021.

Результати матчів

Група A

ЦСКА Софія - "Рома" - 3:1

"Янг Бойз" - "ЧФР Клуж" - 2:1

Підсумкове положення команд: "Рома" - 13 очок, "Янг Бойз" - 10, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА Софія - 5

Група B

"Дандолк" - "Арсенал" - 2:4

"Рапід" Відень - "Мольде" - 2:2

Підсумкове положення команд: "Арсенал" - 18 очок, "Мольде" - 10, "Рапід" - 7, "Дандолк" - 0

Дандолк - Арсенал / фото REUTERS

Група C

"Байєр" - "Славія" - 4:0

"Хапоель" Беер-Шева - "Ніцца" - 1:0

Підсумкове положення команд: "Байєр" - 15 очок, "Славія" - 12, "Хапоель" - 6, "Ніцца" - 3

Група D

"Стандард" - "Бенфіка" - 2:2

"Лех" - "Рейнджерс" - 0:2

Підсумкове положення команд: "Рейнджерс" - 14 очок, "Бенфіка" - 12, "Стандард" - 4, "Лех" - 3

Група E

ПСВ - "Омонія" - 4:0

ПАОК - "Гранада" - 0:0

Підсумкове положення команд: ПСВ - 12 очок, "Гранада" - 11, ПАОК - 6, "Омонія" - 4

Група F

"Наполі" - "Реал Сосьєдад" - 1:1

"Рієка" - АЗ - 2:1

Підсумкове положення команд: "Наполі" - 11 очок, "Реал Сосьєдад" - 9, АЗ - 8, "Рієка" - 4

Наполі і Реал Сосьєдад зіграли на вже перейменованому стадіоні в Неаполі / фото REUTERS

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Група G

"Брага" - "Зоря" - 2:0

"Лестер" - АЕК - 2:0

Підсумкове положення команд: "Лестер" - 13 очок, "Брага" - 13, "Зоря" - 6, АЕК - 3

Група H

"Спарта" - "Мілан" - 0:1

"Селтік" - "Лілль" - 3:2

Підсумкове положення команд: "Мілан" - 13 очок, "Лілль" - 11, "Спарта" - 6, "Селтік" - 4

Спарта - Мілан / фото REUTERS

​​​​​​​Група I

"Маккабі" Тель-Авів - "Сівасспор" - 1:0

"Вільярреал" - "Карабах" - матч не відбувся через спалах коронавірусу у гостей

Положення команд: "Вільярреал" - 13 очок (5 ігор), "Маккабі" - 11 (6), "Сівасспор" - 6 (6), "Карабах" - 1 (5)

​​​​​​​Група J

"Тоттенхем" - "Антверпен" - 2:0

"Лудогорец" - ЛАСК - 1:3

Підсумкове положення команд: "Тоттенхем" - 13 очок, "Антверпен" - 12, ЛАСК - 10, "Лудогорец" - 0

​​​​​​​Група K

"Вольфсберг" - "Фейєноорд" - 1:0

"Динамо" Загреб - ЦСКА Москва - 3:1

Підсумкове положення команд: "Динамо" Загреб - 14, "Вольфсберг" - 10, "Фейєноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3

Динамо Загреб - ЦСКА Москва / фото REUTERS

​​​​​​​Група L

"Слован" Ліберець - "Црвена Звезда" - 0:0

"Хоффенхайм" - "Гент" - 4:1

Підсумкове положення команд: "Хоффенхайм" - 16 очок, "Црвена Звезда" - 11, "Слован" - 7, "Гент" - 0

Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати

  • Груповий етап Ліги Європи проходив з 22 жовтня по 10 грудня. 
  • Жеребкування 1/16 фіналу плей-офф відбудеться 14 грудня, а матчі цієї стадії пройдуть 18 і 25 лютого.
  • У плей-офф Україну представлятимуть "Динамо" і "Шахтар", які потрапили в Лігу Європи з Ліги чемпіонів.
  • Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі.

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Автор: Антон Дудар