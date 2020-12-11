10 грудня відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги Європи 2020-2021.
Результати матчів
Група A
ЦСКА Софія - "Рома" - 3:1
"Янг Бойз" - "ЧФР Клуж" - 2:1
Підсумкове положення команд: "Рома" - 13 очок, "Янг Бойз" - 10, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА Софія - 5
Група B
"Дандолк" - "Арсенал" - 2:4
"Рапід" Відень - "Мольде" - 2:2
Підсумкове положення команд: "Арсенал" - 18 очок, "Мольде" - 10, "Рапід" - 7, "Дандолк" - 0
Група C
"Байєр" - "Славія" - 4:0
"Хапоель" Беер-Шева - "Ніцца" - 1:0
Підсумкове положення команд: "Байєр" - 15 очок, "Славія" - 12, "Хапоель" - 6, "Ніцца" - 3
Група D
"Стандард" - "Бенфіка" - 2:2
"Лех" - "Рейнджерс" - 0:2
Підсумкове положення команд: "Рейнджерс" - 14 очок, "Бенфіка" - 12, "Стандард" - 4, "Лех" - 3
Група E
ПСВ - "Омонія" - 4:0
ПАОК - "Гранада" - 0:0
Підсумкове положення команд: ПСВ - 12 очок, "Гранада" - 11, ПАОК - 6, "Омонія" - 4
Група F
"Наполі" - "Реал Сосьєдад" - 1:1
"Рієка" - АЗ - 2:1
Підсумкове положення команд: "Наполі" - 11 очок, "Реал Сосьєдад" - 9, АЗ - 8, "Рієка" - 4
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Група G
"Брага" - "Зоря" - 2:0
"Лестер" - АЕК - 2:0
Підсумкове положення команд: "Лестер" - 13 очок, "Брага" - 13, "Зоря" - 6, АЕК - 3
Група H
"Спарта" - "Мілан" - 0:1
"Селтік" - "Лілль" - 3:2
Підсумкове положення команд: "Мілан" - 13 очок, "Лілль" - 11, "Спарта" - 6, "Селтік" - 4
Група I
"Маккабі" Тель-Авів - "Сівасспор" - 1:0
"Вільярреал" - "Карабах" - матч не відбувся через спалах коронавірусу у гостей
Положення команд: "Вільярреал" - 13 очок (5 ігор), "Маккабі" - 11 (6), "Сівасспор" - 6 (6), "Карабах" - 1 (5)
Група J
"Тоттенхем" - "Антверпен" - 2:0
"Лудогорец" - ЛАСК - 1:3
Підсумкове положення команд: "Тоттенхем" - 13 очок, "Антверпен" - 12, ЛАСК - 10, "Лудогорец" - 0
Група K
"Вольфсберг" - "Фейєноорд" - 1:0
"Динамо" Загреб - ЦСКА Москва - 3:1
Підсумкове положення команд: "Динамо" Загреб - 14, "Вольфсберг" - 10, "Фейєноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3
Група L
"Слован" Ліберець - "Црвена Звезда" - 0:0
"Хоффенхайм" - "Гент" - 4:1
Підсумкове положення команд: "Хоффенхайм" - 16 очок, "Црвена Звезда" - 11, "Слован" - 7, "Гент" - 0
Ліга Європи 2020-2021: що потрібно знати
- Груповий етап Ліги Європи проходив з 22 жовтня по 10 грудня.
- Жеребкування 1/16 фіналу плей-офф відбудеться 14 грудня, а матчі цієї стадії пройдуть 18 і 25 лютого.
- У плей-офф Україну представлятимуть "Динамо" і "Шахтар", які потрапили в Лігу Європи з Ліги чемпіонів.
- Фінальний матч Ліги Європи у 2021 році 26 травня прийматиме арена "Енерга-Гданськ" у Польщі.
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