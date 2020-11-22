"Ліверпуль" в дев'ятому турі АПЛ виграв у "Лестера".

В рамках 9-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" розгромив "Лестер" з рахунком 3:0.

"Червоні" вийшли вперед завдяки автоголу суперника, а потім Діогу Жота забив свій сьомий гол у шести останніх матчах за "Ліверпуль", а Роберто Фірміно поставив крапку в матчі.

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"Ліверпуль" продовжив серію без поразок на своєму полі в рамках АПЛ до 64 матчів, що є клубним рекордом. Попередній рекорд (63 гри) був встановлений в період з 1978 по 1980 роки.

Завдяки перемозі "Ліверпуль" набрав 20 очок і ділить лідерство в АПЛ з "Тоттенхемом". У "Лестера" - 18 очок і четверта сходинка в таблиці.

"Ліверпуль" - "Лестер" - 3:0

Голи: Еванс, 21 (автогол), Жота, 41, Фірміно, 86

"Ліверпуль": Аліссон, Мілнер, Фабіньо, Матіп, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Кейта (Вільямс, 54), Жота (Орігі, 88), Фірміно, Мане (Мінаміно, 89)

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Еванс, Фукс (Ундер, 62), Джастін, Тілеманс, Менді, Олбрайтон, Меддісон, Барнс (Прат, 62), Варді

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Автор: Антон Дудар