Автобус Реала по дорозі на Енфілд / фото REUTERS

Перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Реалом" автобус з футболістами гостей закидали камінням і пляшками.

У момент нападу футболісти і тренери "вершкових" перебували в автобусі.

На щастя, обійшлося без травм, проте було розбите скло автобуса.

Як повідомляє Goal.com, "Ліверпуль" засудив дії фанатів.

"Ми беззастережно засуджуємо дії, які призвели до пошкодження командного автобуса мадридського "Реала" під час прибуття іспанської команди на "Енфілд". Це абсолютно неприйнятна і ганебна поведінка кількох людей.

Ми щиро приносимо вибачення гостям за заподіяні незручності і будемо працювати разом з поліцією, щоб встановити факти події і притягнути до покарання винних", - заявили в "Ліверпулі".

"Ліверпуль" - "Реал": підсумки матчу

  • "Ліверпуль" і "Реал" зіграли внічию (0:0) і далі за сумою двох зустрічей пройшли мадридці.
  • "Реал" вийшов у півфінал Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів в 30-й раз в історії.
  • "Ліверпуль" не може обіграти "Реал" у п'яти матчах поспіль (1 нічия і 4 поразки).
  • Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Федеріко Вальверде з "Реала" (оцінка 8,2).
  • "Реал" пробився до півфіналу ЛЧ вперше після відходу Кріштіану Роналду.
  • У півфіналі "Реал" зіграє з лондонським "Челсі".

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Автор: Антон Дудар