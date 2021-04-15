Перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Реалом" автобус з футболістами гостей закидали камінням і пляшками.
У момент нападу футболісти і тренери "вершкових" перебували в автобусі.
На щастя, обійшлося без травм, проте було розбите скло автобуса.
Як повідомляє Goal.com, "Ліверпуль" засудив дії фанатів.
Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSportpic.twitter.com/Lmy44rOqgj— Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021
"Ми беззастережно засуджуємо дії, які призвели до пошкодження командного автобуса мадридського "Реала" під час прибуття іспанської команди на "Енфілд". Це абсолютно неприйнятна і ганебна поведінка кількох людей.
Ми щиро приносимо вибачення гостям за заподіяні незручності і будемо працювати разом з поліцією, щоб встановити факти події і притягнути до покарання винних", - заявили в "Ліверпулі".
"Ліверпуль" - "Реал": підсумки матчу
- "Ліверпуль" і "Реал" зіграли внічию (0:0) і далі за сумою двох зустрічей пройшли мадридці.
- "Реал" вийшов у півфінал Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів в 30-й раз в історії.
- "Ліверпуль" не може обіграти "Реал" у п'яти матчах поспіль (1 нічия і 4 поразки).
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Федеріко Вальверде з "Реала" (оцінка 8,2).
- "Реал" пробився до півфіналу ЛЧ вперше після відходу Кріштіану Роналду.
- У півфіналі "Реал" зіграє з лондонським "Челсі".
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