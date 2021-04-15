Фанати "Ліверпуля" влаштували гостям недобродушний прийом.

Перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Реалом" автобус з футболістами гостей закидали камінням і пляшками.

У момент нападу футболісти і тренери "вершкових" перебували в автобусі.

На щастя, обійшлося без травм, проте було розбите скло автобуса.

Як повідомляє Goal.com, "Ліверпуль" засудив дії фанатів.

Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSportpic.twitter.com/Lmy44rOqgj — Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021

"Ми беззастережно засуджуємо дії, які призвели до пошкодження командного автобуса мадридського "Реала" під час прибуття іспанської команди на "Енфілд". Це абсолютно неприйнятна і ганебна поведінка кількох людей.

Ми щиро приносимо вибачення гостям за заподіяні незручності і будемо працювати разом з поліцією, щоб встановити факти події і притягнути до покарання винних", - заявили в "Ліверпулі".

"Ліверпуль" - "Реал": підсумки матчу

"Ліверпуль" і "Реал" зіграли внічию (0:0) і далі за сумою двох зустрічей пройшли мадридці.

"Реал" вийшов у півфінал Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів в 30-й раз в історії.

"Ліверпуль" не може обіграти "Реал" у п'яти матчах поспіль (1 нічия і 4 поразки).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Федеріко Вальверде з "Реала" (оцінка 8,2).

"Реал" пробився до півфіналу ЛЧ вперше після відходу Кріштіану Роналду.

У півфіналі "Реал" зіграє з лондонським "Челсі".

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Автор: Антон Дудар