На чоловіка після завершення гри впало габаритне обладнання.

Після матчу 16-го туру французької ліги 1 між "Лор'яном" і "Ренном" стався трагічний інцидент.

Важке обладнання впало на одного зі співробітників стадіону "Ле Мустуар", через що він помер, пише ТСН.

На чоловіка після завершення гри впало габаритне обладнання, призначене для обігріву газону. Рятувальники змогли витягнути його з-під техніки тільки через 40 хвилин після інциденту і відправили в лікарню. Але чоловік там помер від отриманих травм.

Чоловік був агрономом-волонтером "Лор'яна": його звали Йохан і йому було 38 років. Він був батьком трьох дітей.

На сьогоднішньому тренуванні футболісти "Лор'яна" хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблого.

Joueurs, staff et salariés du FC Lorient ont effectué une minute de recueillement ce matin en hommage à Yohann décédé hier soir.



Le FCL tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/KnhNHvNl2I — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 21, 2020

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Автор: Олег Давигора