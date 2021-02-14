Мірча Луческу перед початком гри вирішив особисто зайнятися прибиранням снігу.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу особисто почав прибирати сніг перед матчем проти "Олімпіка" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві.

Цей кадр потрапив у трансляцію матчу на "2+2".

Після матчу Луческу пояснив, чому вирішив сам взяти лопату в руки. Його слова наводить офіційний сайт "Динамо".

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"Для гравців дуже важливо, щоб поле було якнайкращим, на якому можна було б показувати якісний футбол. Тому, побачивши цей нерозчищений шматок, я сам взявся прибирати і змусив приєднатися всіх тих, хто був поруч зі мною. Я показав приклад, після чого хлопці також взяли лопати і допомогли прибрати сніг", - сказав Луческу.

Відео опублікував Профутбол Digital в YouTube.

"Динамо" - "Олімпік": підсумки матчу

"Динамо" з перемоги стартувало у другій частині сезону. Кияни здобули вольову перемогу над "Олімпіком" з рахунком 3:1.

Нападник Артем Бесєдін у своєму першому матчі після повернення через дискваліфікацію оформив дубль.

"Динамо" набрало 33 очки і продовжує лідирувати в таблиці УПЛ. У "Олімпіка" - 17 очок і 7-е місце.

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Автор: Антон Дудар