Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу особисто почав прибирати сніг перед матчем проти "Олімпіка" на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві.
Цей кадр потрапив у трансляцію матчу на "2+2".
Після матчу Луческу пояснив, чому вирішив сам взяти лопату в руки. Його слова наводить офіційний сайт "Динамо".
Читайте такожДва вилучення та яскраве повернення Бєсєдіна: Динамо та Олімпік влаштували трилер (відео)
"Для гравців дуже важливо, щоб поле було якнайкращим, на якому можна було б показувати якісний футбол. Тому, побачивши цей нерозчищений шматок, я сам взявся прибирати і змусив приєднатися всіх тих, хто був поруч зі мною. Я показав приклад, після чого хлопці також взяли лопати і допомогли прибрати сніг", - сказав Луческу.
Відео опублікував Профутбол Digital в YouTube.
"Динамо" - "Олімпік": підсумки матчу
- "Динамо" з перемоги стартувало у другій частині сезону. Кияни здобули вольову перемогу над "Олімпіком" з рахунком 3:1.
- Нападник Артем Бесєдін у своєму першому матчі після повернення через дискваліфікацію оформив дубль.
- "Динамо" набрало 33 очки і продовжує лідирувати в таблиці УПЛ. У "Олімпіка" - 17 очок і 7-е місце.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram