Луїш Каштру не був включений в список претендентів, складений УАФ.

Українська асоціація футболу представила список претендентів на нагороду найкращому тренеру України серед чоловічих команд за підсумками 2020 року.

Як повідомляється на сторінці премії "Футбольні зірки України" в Facebook, до числа номінантів були включені Мірча Луческу ("Динамо"), Віктор Скрипник ("Зоря") та Олександр Рябоконь ("Десна"), але не був включений головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру.

Це обурило "Шахтар". Донецький клуб спершу опублікував пост у своєму акаунті в Twitter, нагадавши про досягнення "гірників" минулого року.

"Чемпіон України (з рекордним відривом у 23 бали), півфінал Ліги Європи, єврокубкова весна. Але тренер не в топ-3 найкращих за версією УАФ. Ви серйозно?", - поставили запитання в "Шахтарі".

Потім УАФ розкритикував директор "Шахтаря" Даріо Срна, якого цитує terrikon.

"Не знаю, хто приймав це рішення, але при всій повазі до Рябоконя і Скрипника, Містер Каштру з результатами минулого року повинен був бути як мінімум номінований на звання найкращого", - сказав Срна.

Він також нагадав, що "останнім тренером, хто з українським клубом обігравав "Реал", був великий тренер в історії України - Лобановський".

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"Тому я не розумію, як можна було не включити Каштру в список найкращих тренерів. Це просто неповага до "Шахтаря", до спортивного принципу. Який взагалі футбол минулого року дивилися організатори з УАФ?",- підсумував Срна.

Додамо, що церемонія вручення нагород "Футбольні зірки України" відбудеться 15 лютого.

Премія" Футбольні зірки України": хто номінований

У номінації найкращий український футболіст-легіонер представлені Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Гент") та Олександр Зубков ("Ференцварош").

На нагороду найкращому молодому футболісту номіновані Ілля Забарний ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар") та Віталій Миколенко ("Динамо").

У номінації "Найкращий легіонер, який виступає в Україні" також три претенденти: Манор Саломон, Тайсон (обидва - "Шахтар") і Шахаб Захеді ("Олімпік"/"Зоря").

На нагороду найкращому тренеру, який працює за кордоном, претендують Сергій Ребров, Юрій Вернидуб і Роман Григорчук.

Претенденти на нагороду найкращому футболісту року в Україні названі ще не були.

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Автор: Антон Дудар