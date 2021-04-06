ФІФА має суворі вимоги до залучення гравців у ті чи інші збірні.

Захисник англійського клубу "Вулверхемптон" Макс Кілман не зможе виступати за збірну України через заборону ФІФА.

Про це повідомляє FootballHub.

Ігор Циганик в ефірі YouTube-каналу заявив, що ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) надіслала до Української асоціації футболу лист з повідомленням, що Кілман не має права грати за збірну України.

Захиснику Англійської прем'єр-ліги, який має українське коріння, не дозволили змінити громадянство, позаяк він провів 7 офіційних матчів за збірну Англії з футзалу, які теж проходять під егідою ФІФА.

Нагадаємо, що раніше Кілман був залюбки готовий прийняти український паспорт. А до того Макс зізнався, що в Києві у нього є родичі й мама теж родом звідти.

Макс Кілман: етапи кар'єри

Кілман народився в лондонському районі Челсі, а перші кроки у футболі робив в академіях "Фулхема" і "Джиллінгема".

Захисник підписав контракт з "Вулверхемптоном" позаторік, після чого на правах оренди виступав за клуб "Марлоус". Основним гравцем "вовків" в АПЛ він став тільки в жовтні.

Кілман також успішно виступав у футзалі. З 2015-го по 2018-й рік він провів 25 матчів за футзальну збірну Англії.

23-річний гравець у поточному сезоні відіграв у чемпіонаті Англії 17 матчів та записав до свого активу 2 асисти.

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Автор: Будрін Артем