Макс Кілман не полишає надій одягнути "жовто-синю" футболку.

Захисник англійського клубу "Вулверхемптон" Макс Кілман отримав українське громадянство.

Про це стало відомо з інтерв'ю 23-річного гравця Youtube-каналу Влади Седан.

Кілман заявив, що отримав український паспорт.

"Я був дуже радий отримати український паспорт. Коли я його отримав, була дуже рада і моя мама. Вона хотіла зробити фотографію зі мною і паспортом в руках. Вся сім'я була рада, що він у мене є", - розповів Макс.

Нагадаємо, що раніше ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) надіслала до Української асоціації футболу лист з повідомленням, що Кілман не має права грати за збірну України, позаяк він провів 7 офіційних матчів за збірну Англії з футзалу, які теж проходять під егідою ФІФА.

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Макс Кілман: етапи кар'єри

Кілман народився в лондонському районі Челсі, а перші кроки у футболі робив в академіях "Фулхема" і "Джиллінгема".

Захисник підписав контракт з "Вулверхемптоном" позаторік, після чого на правах оренди виступав за клуб "Марлоус". Основним гравцем "вовків" в АПЛ він став тільки в жовтні.

Кілман також успішно виступав у футзалі. З 2015-го по 2018-й рік він провів 25 матчів за футзальну збірну Англії.

23-річний гравець у поточному сезоні відіграв у чемпіонаті Англії 19 матчів та записав до свого активу 2 асисти.

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Автор: Артем Будрін