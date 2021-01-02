"Манчестер Юнайтед" в рамках 17-го туру АПЛ обіграв "Астон Віллу" з рахунком 2:1.
Перемогу "МЮ" приніс точний удар Бруну Фернандеша з пенальті.
Ця перемога дозволила манкуніанцям наздогнати "Ліверпуль" в турнірній таблиці АПЛ. У обох команд по 33 очки в 16 матчах, але мерсисайдці на першому місці за рахунок кращої різниці м'ячів.
Відзначимо, що в рамках чемпіонату Англії "МЮ" в попередній раз програвав ще 1 листопада. Після цього манкуніанці здобули вісім перемог у десяти матчах АПЛ при двох нічиїх.
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" - 2:1
Голи: Марсьяль, 40, Фернандеш, 62 (з пенальті) - Траоре, 58
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Магуайр, Байї, Шоу, Фред (Туанзебе, 90+4), Погба, Мактомінай (Матіч, 64), Фернандеш (Джеймс, 86), Рашфорд, Марсьяль
"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Нгойо, Мінгс, Таргетт, Макгінн, Дуглас Луїс, Траоре (Ремсі, 79), Гріліш, Ель-Газі (Девіс, 84), Воткінс
Вас також можуть зацікавити новини:
- Трансфер Роналду визнали найкращим в історії АПЛ: опубліковано рейтинг
- АПЛ: Арсенал перервав затяжну серію без перемог, обігравши Челсі (відео)
- Матч Манчестер Сіті в АПЛ скасували через спалах коронавірусу в команді
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram