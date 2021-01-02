"МЮ" в 17-му турі чемпіонату Англії обіграв "Астон Віллу".

"Манчестер Юнайтед" в рамках 17-го туру АПЛ обіграв "Астон Віллу" з рахунком 2:1.

Перемогу "МЮ" приніс точний удар Бруну Фернандеша з пенальті.

Ця перемога дозволила манкуніанцям наздогнати "Ліверпуль" в турнірній таблиці АПЛ. У обох команд по 33 очки в 16 матчах, але мерсисайдці на першому місці за рахунок кращої різниці м'ячів.

Відзначимо, що в рамках чемпіонату Англії "МЮ" в попередній раз програвав ще 1 листопада. Після цього манкуніанці здобули вісім перемог у десяти матчах АПЛ при двох нічиїх.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" - 2:1

Голи: Марсьяль, 40, Фернандеш, 62 (з пенальті) - Траоре, 58

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Магуайр, Байї, Шоу, Фред (Туанзебе, 90+4), Погба, Мактомінай (Матіч, 64), Фернандеш (Джеймс, 86), Рашфорд, Марсьяль

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Нгойо, Мінгс, Таргетт, Макгінн, Дуглас Луїс, Траоре (Ремсі, 79), Гріліш, Ель-Газі (Девіс, 84), Воткінс

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Автор: Антон Дудар