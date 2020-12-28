Мар'ян Швед відзначився ефектним голом за "Мехелен".

Український півзахисник Мар'ян Швед забив дебютний гол за бельгійський "Мехелен".

Швед відзначився в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти "Мускрона".

Українець вийшов на поле на 61-й хвилині, а на 83-й вивів свою команду вперед. Швед прийняв м'яч у штрафному майданчику, красиво обіграв суперника і влучно пробив.

М'яч українця виявився переможним, "Мехелен" виграв з рахунком 2:1.

На рахунку Шведа в цьому сезоні 1 гол у п'яти матчах за "Мехелен".

Celtic outcast Marian Shved sends a reminder with this 🍑 of a goal pic.twitter.com/oKSK2HVGNG — Daily Record Sport (@Record_Sport) December 28, 2020 SHVED RAKET met zijn eerste 😍

En dat dansje van Issa erbij 😂



Lekker om de week mee te beginnen.#nomatterwhatpic.twitter.com/wEX4t0fvCh — KV Mechelen (@kvmechelen) December 28, 2020

Нагадаємо, раніше тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище за команду".

Мар'ян Швед: невдала кар'єра за кордоном

Швед, який є вихованцем "Карпат", у 2015 році 18-річному віці підписав п'ятирічний контракт з іспанською "Севільєю". Українець грав тільки за дублюючий склад "Севільї", у своєму другому сезоні пропустив вісім місяців через травму, а в 2017 році повернувся в "Карпати".

Провівши успішний сезон 2018-2019 (15 голів і 3 асисти в 26 матчах за "Карпати"), Швед перейшов в "Селтік". Однак за шотландський клуб він провів лише 3 матчі, забивши 1 гол. При цьому у Шведа виникли проблеми в клубі через незнання англійської мови.

У серпні Швед перейшов з "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

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Автор: Антон Дудар