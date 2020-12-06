Вутер Вранкен більше не збирається "витрачати час" на Мар'яна Шведа.

Головний тренер бельгійського "Мехелена" Вутер Вранкен розкритикував українського півзахисника Мар'яна Шведа.

Слова Вранкена наводить hln.be.

"Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб допомогти Шведу влитися в колектив. Але він ставить себе вище за команду. Він регулярно запізнюється і робить вигляд, що його немає. І футболісти, і персонал говорили з ним кілька разів, я спілкувався з ним тет-а-тет, розмовляв з ним при всіх. Але якщо навіть не отримуєш відповіді, то вистачить", - сказав Вранкен.

Тренер підкреслив, що Швед - інтроверт:

"Якщо ти хочеш бути одинаком - будь ласка. Але тоді йди грати в більярд або щось в цьому роді. В такому випадку тобі не місце в цій команді, де всі стоять один за одного. Він інтроверт, а його зарозумілість тільки погіршує ситуацію".

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"Є багато гравців, які не витискають зі своєї кар'єри максимум, незважаючи на свій талант. Цей випадок теж може стати такою історією. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо ні, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище за команду", - додав тренер.

Крім того, один з футболістів команди анонімно сказав про Шведа наступне:

"Він - боязкий хлопець. Він сильний в грі один на один і чудовий в завершенні атак, він має сильні ігрові якості. Але у нього неймовірно погане ставлення. Я можу зрозуміти те, що тренер незадоволений".

Відзначимо, що Швед виступає за "Мехелен" на правах оренди з "Селтіка". У цьому сезоні він провів за бельгійський клуб 3 матчі, в яких не відзначався результативними діями.

Мар'ян Швед: невдала кар'єра за кордоном

Швед, який є вихованцем "Карпат", у 2015 році у 18-річному віці підписав п'ятирічний контракт з іспанською "Севільєю". Українець грав тільки за дублюючий склад "Севільї", в своєму другому сезоні пропустив вісім місяців через травму, а в 2017 році повернувся в "Карпати".

Провівши успішний сезон 2018-2019 (15 голів і 3 асисти в 26 матчах за "Карпати"), Швед перейшов в "Селтік". Однак за шотландський клуб він провів лише 3 матчі, забивши 1 гол. При цьому у Шведа виникли проблеми в клубі через незнання англійської мови.

У серпні Швед перейшов в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

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Автор: Антон Дудар