Головний тренер бельгійського "Мехелена" Вутер Вранкен розкритикував українського півзахисника Мар'яна Шведа.
Слова Вранкена наводить hln.be.
"Я не збираюся більше витрачати на нього час. Гравці і персонал робили все можливе, щоб допомогти Шведу влитися в колектив. Але він ставить себе вище за команду. Він регулярно запізнюється і робить вигляд, що його немає. І футболісти, і персонал говорили з ним кілька разів, я спілкувався з ним тет-а-тет, розмовляв з ним при всіх. Але якщо навіть не отримуєш відповіді, то вистачить", - сказав Вранкен.
Тренер підкреслив, що Швед - інтроверт:
"Якщо ти хочеш бути одинаком - будь ласка. Але тоді йди грати в більярд або щось в цьому роді. В такому випадку тобі не місце в цій команді, де всі стоять один за одного. Він інтроверт, а його зарозумілість тільки погіршує ситуацію".
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"Є багато гравців, які не витискають зі своєї кар'єри максимум, незважаючи на свій талант. Цей випадок теж може стати такою історією. Якщо щось клацне у нього в голові, тоді у нас буде якісний гравець. Якщо ні, то я не буду миритися з тим, що він ставить себе вище за команду", - додав тренер.
Крім того, один з футболістів команди анонімно сказав про Шведа наступне:
"Він - боязкий хлопець. Він сильний в грі один на один і чудовий в завершенні атак, він має сильні ігрові якості. Але у нього неймовірно погане ставлення. Я можу зрозуміти те, що тренер незадоволений".
Відзначимо, що Швед виступає за "Мехелен" на правах оренди з "Селтіка". У цьому сезоні він провів за бельгійський клуб 3 матчі, в яких не відзначався результативними діями.
Мар'ян Швед: невдала кар'єра за кордоном
- Швед, який є вихованцем "Карпат", у 2015 році у 18-річному віці підписав п'ятирічний контракт з іспанською "Севільєю". Українець грав тільки за дублюючий склад "Севільї", в своєму другому сезоні пропустив вісім місяців через травму, а в 2017 році повернувся в "Карпати".
- Провівши успішний сезон 2018-2019 (15 голів і 3 асисти в 26 матчах за "Карпати"), Швед перейшов в "Селтік". Однак за шотландський клуб він провів лише 3 матчі, забивши 1 гол. При цьому у Шведа виникли проблеми в клубі через незнання англійської мови.
- У серпні Швед перейшов в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.
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