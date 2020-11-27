У мережі з'явилося відео, на якому легенду світового футболу Дієго Марадону знято за кілька днів до його смерті.
Про це повідомляє mirror.co.uk.
Відео зняв сусід Марадони по закритому маєтку Сан-Андрес, де екс-футболіст провів останні два тижні свого життя.
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На відео можна побачити, як Марадона виходить зі свого будинку в супроводі кількох чоловіків. Можна помітити, що йому важко пересуватися, він спирається на двох супутників. Ще один чоловік ззаду несе розкладний стілець.
На відео чутно, як Марадону кличе маленький хлопчик. Він кричить йому: "Привіт, Дієго" ("Hola Diego"). Екс-футболіст обертається і, незважаючи на очевидний дискомфорт, махає йому рукою. Після цього хлопчик каже своїй мамі: "Марадона привітав мене".
Повна версія відео
The last video of #Maradona recorded on Tuesday shows he wasn’t fit at all during his walk through San Andrés neighborhood.— Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) November 27, 2020
He raised his hand to respond to a little boy who greeted him. It generated the happiness of the boy, who declared: "Maradona greeted me." #SilverSportspic.twitter.com/YqbbgFqyzk
Смерть Дієго Марадони: головне
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- Футбольний світ попрощався з Дієго Марадоною у соцмережах.
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