Марко Дмитрович тепер буде штатним пенальтистом "Ейбара".

Сербський голкіпер "Ейбара" Марко Дмитрович забив гол у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко".

На 12-й хвилині матчу Дмитрович взявся пробивати пенальті і зробив це холоднокровно.

Для 28-річного воротаря, який провів за "Ейбар" 114 матчів, цей гол став дебютним у кар'єрі.

OptaJoe у Twitter повідомляє, що воротарі не забивали голів у чемпіонаті Іспанії з 2011 року, а з пенальті - з 2003 року.

Також відомо, що Дмитрович - сьомий воротар в історії Ла Ліги, забив гол.

Головний тренер "Ейбара" Хосе Менділібар пояснив, що Дмитрович пробив одинадцятиметровий, оскільки головний пенальтист команди Естебан Бургос був на лавці запасних. За словами Менділібара, тепер Дмитрович буде штатним пенальтистом клубу:

"Він буде бити з точки, поки не зазнає невдачі, це закон нашого клубу", - цитує тренера Futbol en Movistar в Twitter.

-¿Por qué decides que Dmitrovic lance el penalti?

-Mendilibar: "Porque todos los demás han fallado. Tirará hasta que falle, es ley". #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/o5VoWQh5nw — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 21, 2021

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Додамо, що у свої ворота Дмитрович пропустив двічі від зіркового форварда Луїса Суареса, і матч завершився поразкою "Ейбара" з рахунком 1:2.

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Автор: Антон Дудар