Тарас Степаненко задумався про професію агронома / YouTube / FootballHub
У мережі з'явився підсумковий випуск рубрики "Наша збірна" про футболістів національної команди України в 2020 році.
Відео опубліковано на YouTube-каналі FootballHub.
Героями ролика стали півзахисники Тарас Степаненко і Сергій Сидорчук, а також захисники Сергій Кривцов і Юхим Конопля.
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