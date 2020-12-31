Тарас Степаненко показав свою техніку, Сергій Сидорчук відповів на запитання вболівальників, а Юхим Конопля вгадував рудоволосих футболістів.

У мережі з'явився підсумковий випуск рубрики "Наша збірна" про футболістів національної команди України в 2020 році.

Відео опубліковано на YouTube-каналі FootballHub.

Героями ролика стали півзахисники Тарас Степаненко і Сергій Сидорчук, а також захисники Сергій Кривцов і Юхим Конопля.

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Автор: УНІАН