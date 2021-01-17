Маріо Манджукич повертається в Серію А.

Італійський "Мілан" підсилює лінію атаки досвідченим хорватом Маріо Манджукичем.

Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

"Маріо Манджукич та "Мілан" підпишуть контракт до кінця сезону. Угода підтверджена", - заявив журналіст.

Mario Mandzukic is [was...] a free agent - he has turned down bids from Turkish clubs weeks ago. He’ll be in Milano in the next few hours in order to sign his contract as new AC Milan player until the end of the season - medicals pending. Confirmed. 🤝 #ACMilan#transfershttps://t.co/R4VmYVm4BC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021

Маріо перейде в команду в статусі вільного агента. У 2015-2019 роках Манджукич захищав кольори "Ювентуса". До цього 34-річний хорват виступав за "Баварію", "Вольфсбург" та "Атлетіко". Останнім клубом Манджукича був катарський "Аль-Духаїль".

Нагадаємо, що в "Мілані" вже грає співвітчизник Манджукича з яким вони разом грали на Чемпіонаті світу в Росії - Анте Ребіч.

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Автор: Budrin Artem