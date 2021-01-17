 Після відрядження в Азію Манджукич повертається до Європи / фото REUTERS

Італійський "Мілан" підсилює лінію атаки досвідченим хорватом Маріо Манджукичем. 

Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

"Маріо Манджукич та "Мілан" підпишуть контракт до кінця сезону. Угода підтверджена", - заявив журналіст. 

twitter.com/FabrizioRomano

Маріо перейде в команду в статусі вільного агента. У 2015-2019 роках Манджукич захищав кольори "Ювентуса". До цього 34-річний хорват виступав за "Баварію", "Вольфсбург" та "Атлетіко". Останнім клубом Манджукича був катарський "Аль-Духаїль".

Нагадаємо, що в "Мілані" вже грає співвітчизник Манджукича з яким вони разом грали на Чемпіонаті світу в Росії - Анте Ребіч.

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Автор: Budrin Artem