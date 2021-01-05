У туринському клубі побоюються, що захворіти могли й інші футболісти команди.

Два футболісти "Ювентуса" здали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомив офіційний сайт "Ювентуса".

Стало відомо, що коронавірусом заразився півзахисник Хуан Куадрадо. Днем раніше позитивний тест також здав захисник Алекс Сандро.

Як повідомляє Football Italia, у зв'язку з цим "Ювентус" вирішив відкласти виїзд команди на матч чемпіонату Італії проти "Мілана" до ранку 6 січня.

У туринському клубі побоюються, що коронавірусом могли захворіти й інші футболісти команди. Зокрема, у Пауло Дібали, який минулого року вже хворів на COVID-19, напередодні піднялася температура.

Читайте такожЮвентус вперше за десять років програв у чемпіонаті Італії з розгромним рахунком (відео)

Команда пройде додаткове тестування і зможе відправитися на матч тільки після того, як в середу вранці отримає його результати.

Матч "Мілан" - "Ювентус" запланований на 6 січня на 21.45.

Нагадаємо, лідер "Ювентуса" Кріштіану Роналду перехворів на коронавірус у жовтні.

"Мілан" - "Ювентус": положення команд перед матчем

"Мілан" сенсаційно лідирує в Серії А в цьому сезоні. Після 15 турів команда набрала 37 очок і на 1 пункт випереджає "Інтер". "Мілан" - єдина команда чемпіонату, яка ще не програвала в сезоні.

"Ювентус", який перед сезоном очолив тренер-дебютант Андреа Пірло, провів 14 матчів, набрав 27 очок і йде поки тільки п'ятим. Туринці, нагадаємо, захищають чемпіонський титул.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар