У першому колі Німеччина обіграла Україну / фото REUTERS
14 листопада збірна України в 5-му турі Ліги націй 2020-2021 зустрінеться зі збірною Німеччини. Матч пройде в Лейпцигу.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.
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Німеччина - Україна: де дивитися матч онлайн
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі "Україна". Також матч покаже телеканал "Футбол 1".
Стартовий свисток на "Ред Булл Арені" прозвучить о 21.45.
Німеччина - Україна: перед матчем
- Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.
- Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.
- Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).
- Відомо, хто судитиме матч Німеччина - Україна.
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