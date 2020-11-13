Збірна України проведе черговий матч в елітному дивізіоні Ліги націй.

14 листопада збірна України в 5-му турі Ліги націй 2020-2021 зустрінеться зі збірною Німеччини. Матч пройде в Лейпцигу.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

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Німеччина - Україна: де дивитися матч онлайн

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі "Україна". Також матч покаже телеканал "Футбол 1".

Стартовий свисток на "Ред Булл Арені" прозвучить о 21.45.

Німеччина - Україна: перед матчем

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).

Відомо, хто судитиме матч Німеччина - Україна.

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Автор: Антон Дудар