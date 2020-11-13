Йоахім Лев поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з українською збірною.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев прокоментував майбутню зустріч зі збірною України в Лізі націй.

Льова цитує офіційний сайт УАФ.

"Для нас ще можлива перемога в групі, але я націлюю своїх гравців тільки на наступний матч - проти України. Я не хочу думати про гру з Іспанією. Спершу ми повинні подолати відчайдушний опір українців", - сказав Лев.

"Порівняно з матчем у Києві Україна посилила свій склад. Вона обіграла Іспанію - не випадково. В її рядах багато швидких і технічних атакуючих гравців. Разом з тим Україна чудово захищається. Ми це помітили ще в Києві", - додав німецький тренер.

Він також підкреслив, що футболістам німецької збірної доведеться докласти максимум зусиль для перемоги.

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"Іспанці поступилися українцям, тому що не змогли знайти правильні рішення в протистоянні з організованим суперником. Моя команда повинна вийти за межі своїх можливостей і продемонструвати пристрасть і енергію".

Німеччина - Україна: перед матчем

Матч Німеччина - Україна пройде 14 листопада в Лейпцигу. Початок зустрічі - о 21.45. Де дивитися Німеччина - Україна по ТБ.

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Перед матчем Ліги націй обидві команди провели товариські поєдинки. Україна поступилася Польщі, а Німеччина мінімально обіграла Чехію (1:0).

Відомо, хто судитиме матч Німеччина - Україна.

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Автор: Антон Дудар