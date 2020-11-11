Овідіу Хацеган в цьому сезоні вже двічі перетинався з українцями.

УЄФА призначив румунського рефері Овідіу Хацегана головним арбітром матчу 5-го туру Ліги націй між збірними Німеччини та України.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Допомагати йому будуть співвітчизники: Октавіан Шовре і Себастьян Георге працюватимуть на лініях, а Себастьян Колцеску - в ролі резервного арбітра.

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Зі збірною України Хацеган раніше перетинався один раз. Це сталося в 2015 році, коли в рамках кваліфікації на Євро-2016 українці в гостях обіграли Македонію з рахунком 2:0.

Хацеган також працював на матчах за участю "Шахтаря" (3 перемоги "гірників" у трьох матчах), "Металіста" (1 перемога харків'ян) і "Динамо" (1 перемога, 3 нічиї і 1 поразка). Причому киян румун вже двічі судив у сезоні 2020-2021. Спершу він зафіксував виїзну перемогу "Динамо" над "Гентом" у кваліфікації Ліги чемпіонів (2:1), а потім працював вже на матчі групового етапу, в якому кияни поступилися "Ювентусу" (0:2).

Німеччина - Україна: перед матчем

Матч Німеччина - Україна пройде 14 листопада на стадіоні "Ред Булл Арена" в Лейпцигу. Початок - о 21.45.

Після чотирьох турів Німеччина і Україна набрали по 6 очок і займають друге і третє місця в групі D.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

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Автор: Антон Дудар